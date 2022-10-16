Son dakika haberleri... Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı

16.10.2022 15:08

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan 2 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kipa Kavşağı'nda şüphe üzerine 59 ABP 002 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı.

Polis, siren çalıp hoparlörden anons yaparak aracı durdurmaya çalıştı ancak şüpheliler tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdürdü.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) devam eden kovalamaca esnasında bir polis aracı, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili önüne geçerek yavaşlatmaya çalıştı. Buna rağmen şüpheliler kaçmayı sürdürdü.

Polisten kaçmak için ÇOSB 7. Cadde ile 26. Sokak Kavşağı'nda sert bir manevra yapan sürücü, aracıyla kaldırıma çıktı. Polis, şüpheliler İ.Ş. ve V.G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca ve kaza anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Şüphelilerin polisten kaçarken yola attıkları uyuşturucu ile otomobildeki bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı Futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı Tekirdağ haber | Tekirdağ'da futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı Tekirdağ haber | Tekirdağ'da futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı Futbolcular, madenciler için baretle maça çıktı Futbolcular, madenciler için baretle maça çıktı
Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 19:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Polisten kaçarken kaza yapan uyuşturucu şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement