Tekirdağ'da sahte alkol ölümleri artıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da sahte alkol ölümleri artıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, daha önce rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişide evinde 20 litre sahte alkol ile ölü bulundu.

Tekirdağ'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Hayrabolu ilçesinde yaşayan H.Y. geçtiğimiz günlerde tükettiği sahte alkolden hayatını kaybeden E.D. ile içtikleri alkolü internet üzerinden satın aldıkları belirlenmesi üzerine, olayla ilgili jandarma tarafından bilgi verilen H.Y. kısa sürede hastaneye başvurdu.

Durumu ağırlaştı

Hayrabolu'da tedavisine başlanan H.Y. durumu ağırlaşınca ambulans ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan H.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evinde sahte alkol ile ölü bulundu

Saray İlçesinde de yalnız yaşayan 57 Yaşındaki A.S.den haber alamayan arkadaşları, A.S.'nin evine gittiler. Çaldıkları kapının açılmaması üzerine içeri girdiklerinde arkadaşları A.S.'nin cansız bedeniyle karşılaştılar ve durumu hemen 112 Acil Servis ve Polis Ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.S.'nin kısa süre önce öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede yaklaşık 20 Litre sahte alkol buldu. A.S.nin sahte alkolden ölmüş olabileceği düşünülürken, Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından A.S'nin cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Tekirdağ'da son bir haftada sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, daha önce kronik hastalıkları olduğu olduğu iddia edilen A.S.'nin ise ölüm nedeni halen netleşmedi.