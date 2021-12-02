TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 200 litre etil alkol ile 299 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri piyasaya sattığı belirlenen A.Ş.A. gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ilçesindeki bir adreste sahte içki üretimini yapılıp, piyasaya satıldığını belirledi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese baskın yapan ekipler, 200 litre etil alkol ile 299 litre sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiler imha edilirken, şüpheli A.Ş.A. gözaltına alındı.