Son dakika haberi! Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Burhan A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rahatsızlanması sonrası 2 gün önce Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan A. (55), buradaki tedavisi sonrası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Tekirdağ 'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

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