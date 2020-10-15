Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Rahatsızlanması sonrası 2 gün önce Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan A. (55), buradaki tedavisi sonrası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Burhan A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika