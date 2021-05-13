Son dakika haberi! Tekirdağ'da pompalı tüfekli çatışma: 2 yaralı, 7 gözaltı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, husumetli 2 grubun arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Yaralılardan birinin ekmek almaya giderken kavganın ortasında kaldığı öğrenilirken, olay yerinde yapılan incelemede 80 boş kovan bulundu.

Olay, dün akşam Hacıevhat Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen N.O. (32) ile C.V. (34) sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı araya girenler sonlandırdı. İki kişi bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra N.O. ile C.V., yanlarına aldıkları pompalı tüfekle yeniden karşı karşıya geldi. İkili sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Bu sırada silahlı kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.