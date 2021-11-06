Son dakika haberi: Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, işletmeye gelen 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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