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Son dakika haberi: Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

06.11.2021 13:25
Son dakika haberi: Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen 3 kişi ile işletmede bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, işletmeye gelen 1 şüpheliyi gözaltına aldı, diğer 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa, Çerkezköy, Tekirdağ, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tekirdağ'da silahlı kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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