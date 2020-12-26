Son dakika haberi! Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında, kağıt toplayanlara operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi! Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında, kağıt toplayanlara operasyon
26.12.2020 17:21
Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, belediye ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda 'çek çek' olarak tabir edilen el arabalarıyla kağıt toplayanlara yönelik çalışma yapıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, belediye ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda 'çek çek' olarak tabir edilen el arabalarıyla kağıt toplayanlara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, çalışma sonrası arabalara el koyarak belediyenin şantiyesine götürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Çorlu ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından, 'çek çek' olarak tabir edilen el arabaları ile kağıt toplayanlara yönelik çalışma yapıldı. Sokaklarda gezen vatandaşların arabalarına el koyan zabıta ekipleri, arabaları daha sonra belediyenin şantiyesine götürdü. İlçede son zamanda bu şekilde kağıt toplayanlara yönelik şikayet olduğu için çalışma yapıldığı bildirildi.
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