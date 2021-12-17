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Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

17.12.2021 23:24
Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi esreler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi esreler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde Ö.M. ile D.M.'nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma 2 kişinin evlerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 tarihi tabanca, 1 kama, 78 eski para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.M. ile D.M. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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