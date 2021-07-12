Son dakika haberleri... Tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Üstünalp, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar B. yanındaki tabancayla Üstünalp'e ateş ederek ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar B. (44), aralarında husumet bulunan Günay Üstünalp ile Hıdıraga Mahallesi Çiçek Sokak'ta tartışmaya başladı.

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