Son dakika haberi! Tekirdağ'da toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında 3'te 1 oranında ayakta yolcu taşınması kararının ihlal edildiğini belirleyerek, uygulamanın kaldırılmasını ve ayakta yolcu alınmamasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün İstanbul ile temaslı iller arasında bulunan Tekirdağ'da yüzde 96 artış olduğunu açıklamasının ardından, kentte tedbirler üst seviyeye çıkarılmaya başlandı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni alınan kararları açıkladı. Toplantıda alınan kararlar şöyle:

"Bilindiği üzere Covid-19 hastalığı pozitif olan kişiler ile yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; filyasyon, izolasyon ve tedavisi İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından organize edilmekte ve yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen koronavirüsün (Covid-19) kış aylarının gelmesi ile birlikte yayılma hızındaki artış nedeni ile ilimizdeki Covid-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında yürütülmekte olan filyasyon çalışmalarında görev yapmakta olan filyasyon ekipleri arttırılmakta olup, pandemi ile mücadelede en etkin yöntemlerden biri olan filyasyon çalışmalarını sekteye uğramaması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri emrinde görev yapmakta olan "Sürekli İşçi personelin filyasyon çalışmalarında ve kurumlarımızın sağlık hizmetleri sunumunda şoförlük yapmaları, İl Salgın Denetim Merkezi kapsamında oluşturulan hasta takip kurulu bünyesinde görev yapmak üzere ilçelerde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ilaç dağıtım birimi oluşturulması, araç görevlendirilmesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararının ikinci maddesinde yer alan, 'koltuk kapasiteleri seyreltilmiş, kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; otobüslerin araç tescil ruhsatında belirtilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin 3'te 1 oranında ayakta yolcu taşıması' maddesinin otobüs ve minibüste her zaman ihlal edildiği görüldüğünden uygulamadan kaldırılmasına ve ayakta yolcu alınmamasına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün teklifi üzerine Cem Çelebioğlu Ortaokulu'nun 02.11.2020 tarihinden itibaren bütün sınıf seviyelerinde haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesi, işbu kararlar oy birliği ile alınmıştır."ÇORLU BELEDİYESİ'NDE 29 PERSONEL KARANTİNAYA ALINDI

Bu arada Tekirdağ'ın Çorlu ilçe Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye personeli 29 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını açıkladı. Sarıkurt, "Mesai arkadaşlarımdan bazılarının da Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bir kısmı yakın temas, bir kısmı ise Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle şu anda evlerinde karantina altındalar. Farklı müdürlüklerimizde görevli personelimizden 8'i pozitif ve 21'i ise temaslı olmak üzere 29 çalışanımız şu anda karantina altında" dedi.