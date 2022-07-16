Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

16.07.2022 10:19
Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun 19'ncu kilometresi Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malkara'da Tekirdağ istikametine seyir halinde olan 59 LS 572 plakalı otomobil sürücüsü Mert S. (28) Yenice Mahallesi kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarparak duran otomobilde sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerin sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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