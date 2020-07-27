Son dakika haberi... Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Hereke Mahallesi yakınlarındaki Yörük sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Soner Tuna yönetimindeki 06 BN 5855 plakalı kamyonet, Yörük Mahallesi'nden Dereköy Mahallesi'ne giden Naim Girgin yönetimindeki 59 AF 432 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası Soner Tuna, Necdet Gün ve Mehmet Uçar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.