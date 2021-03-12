Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Son dakika: Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonu
12.03.2021 13:44
Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'da polis ekipleri kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi.
TEKİRDAĞ'da polis ekipleri kaçak tütün satışı yapıldığı belirlenen 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi. 14 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Süleymanpaşa ilçesindeki 13 iş yeri ile 4 eve operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 84 bin makaron, 54 bin bandrolsüz boş makaron, 12 bin bandrollü makaron ve 56 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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