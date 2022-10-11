Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi

11.10.2022 15:22

Tekirdağ 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildiTEKİRDAĞ Tekirdağ'da kaçak tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da kaçak tütün ve makarona yönelik düzenlenen operasyonda 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 129 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 48 bin 407 adet boş makaron, 44 kilogram tütün, 2 adet kompresör, 2 adet makaron doldurma makinesi, 114 adet TAPDK bandrolü suç unsuru olarak ele geçirildi. Toplam 3 olayda 4 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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