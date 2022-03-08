Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

08.03.2022 09:43
Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Tekirdağ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 kilogram bonzai, 650 gram eroin, 620 gram esrar, 182 uyuşturucu hap, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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