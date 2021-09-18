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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

18.09.2021 20:11
Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kuvvet Grup Amirliği ekiplerince, Kore Mahallesi'nde bulunan metruk binadaki şüpheli 3 kişinin üzerinde ve çevrede arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, hap ve hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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