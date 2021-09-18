Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kuvvet Grup Amirliği ekiplerince, Kore Mahallesi'nde bulunan metruk binadaki şüpheli 3 kişinin üzerinde ve çevrede arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, hap ve hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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