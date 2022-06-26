Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 314 sentetik uyuşturucu hap, 58 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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