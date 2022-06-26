Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

26.06.2022 11:09
Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 3 bin 314 sentetik uyuşturucu hap, 58 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda E.A, R.Ç, İ.B, A.A, E.A, G.G, H.P, A.G, K.G, S.Y. ve G.Ç. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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