Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.S. I.Y. ve O.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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