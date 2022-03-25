Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

25.03.2022 09:43
Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinin Hıdırağa ve Hatip mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 10 gram eroin, 10 gram metamfetamin, pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 345 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y. H.Ç. ve Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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