Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinin Hıdırağa ve Hatip mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 10 gram eroin, 10 gram metamfetamin, pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 345 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Y. H.Ç. ve Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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