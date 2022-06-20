Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

20.06.2022 10:14
Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce 2 araçta ve bazı kişilerinden üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.C, C.K, O.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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