Ekiplerce 2 araçta ve bazı kişilerinden üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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