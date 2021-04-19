Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda küçük paketlerde 150 paket bonzai ile 20 paket eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 260 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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