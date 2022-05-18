Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

18.05.2022 11:40
Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çınarlı ve Bahçelievler ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adresler ve şüphe üzerine durdurulan bazı araçlardaki aramalarda, 140 ecza hap, 25 gram esrar, 3 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö, H.Ö, F.A, H.T, M.S, M.A, H.D. ve T.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Çorlu polisi öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü Çorlu polisi öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü
Kaynak: AA

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement