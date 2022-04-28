Tekirdağ'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

28.04.2022 10:45
Tekirdağ'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da velayet davası sebebiyle tartışan çift, birbirini yaraladı.

Tekirdağ'da velayet davası sebebiyle tartışan çift, birbirini yaraladı. Yaralı çiftten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç O. ve Ülkü Durmaz (35) bir süre önce boşandı. Çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden Ülkü Durmaz, Erdinç O. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ülkü D. yanında taşıdığı bıçakla eski eşini yaraladı. Yaralı Erdinç O. ise silahına davranarak Ülkü Durmaz'a ateş etti. Eski çiftin kavgasını fark eden komşular durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ülkü D. ve Erdinç O.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ülkü Durmaz (35), hayatını kaybetti. Erdinç O.'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Furkan Bolat-İHA)

Tekirdağ'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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