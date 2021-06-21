İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çerkezköy- Çorlu kara yolu Veliköy mevkisinde Metin Sünger yönetimindeki 59 S 2271 plakalı servis minibüsü, Bülent Bayrak idaresindeki 34 CED 798 plakalı minibüs ve Halil İbrahim Yurtsever 'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

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