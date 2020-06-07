Son dakika haberi... TEKİRDAĞ Devlet Hastanesi, kendi dezenfektanını üretiyor - Son Dakika

Devlet Hastanesi, kendi dezenfektanını üretiyor

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Devlet Hastanesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendi markası ile cilt dezenfektanını üretmeye başladı. Başhekim Beraat Özdemir, bölgede kendi dezenfektanını üreten tek devlet hastanesi olduklarını belirterek, "Kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra diğer hastanelerle dezenfektanlarımızı paylaşacağız" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce kendi maskesini üreten Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde şimdi de kendi markası ile el ve cilt dezenfektanı üretilmeye başlandı. Hastane, kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra talep eden diğer sağlık kuruluşlarına da dezenfektan temin edecek. Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Başhekimi Beraat Özdemir, bölgede kendi dezenfektanı üreten tek hastane olduklarını söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle el ve cilt dezenfektanı konusunda bir ihtiyaç geliştiğini söyleyen başhekim Özdemir, şunları söyledi:

"Bu gelişen ihtiyacı karşılayabilmek adına bizde cilt dezenfektanı temin etme yolunu seçmiştik. Ancak gerek nakliye koşulları olsun gerek depolama süreci olsun bu dezenfeksiyon özelliğini yitirebildiğini tespit ettik. Onun içinde kendimiz bunu hastanemizde üretip üretemeyeceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği koşullara altında maşejtral olarak hazırlayabileceğimizi düşündük. Bir yol izledik Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da gerekli izni alarak bin litre kadar dezenfektan üretimimizi gerçekleştirdik. Bu bin litre ürettiğimiz dezenfektandan kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra diğer hastane ve sağlık tesislerine yine paylaşımımız olacak."

Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı dezenfektanları da olduğunu belirten başhekim Beraat Özdemir, "Biz ürettiğimiz dezenfektanları ilimiz genelinde ihtiyaç olanlara da vereceğiz. Hastanemizde daha önce de maske üretimi yaptık ve hala maske üretmeye de devam ediyoruz" dedi.