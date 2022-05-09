Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı

09.05.2022 17:10

Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde, binlerce hap ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 10 kilogram uyuşturucu madde, binlerce hap ve silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 29 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya savaş açtı. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli adreslerde arama yapılırken, operasyonda şüpheli bazı araçlarda da durdurularak uyuşturucu arama köpeği 'Larissa' ile araçların içeri kontrol edildi.

Operasyonda, 9 bin 51 adet ecza hap, 6 kilo 364 gram esrar-skunk, 3 kilo 96 gram fişek bonzai,634,64 gram fişek eroin,258,53 gr fişek metamfetamin ve farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler ile 3 adet av tüfeği, 3 adet tabanca 29 bin 590 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevki yapılan 29 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyetinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı Son dakika haberleri | Kuşadası'nda yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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