Son dakika haberi: TEKİRDAĞ Mehmetçik, otluk alandaki yangını söndürme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika

Mehmetçik, otluk alandaki yangını söndürme çalışmalarına destek verdi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki bir araçtan atılan sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangın, General Kemalettin Eken Kışlası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan askerler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Malkara - Tekirdağ karayolunun ilçe girişinde meydana geldi, İddiaya göre, hareket halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti yol kenarındaki kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yükselince yangın kısa sürede yayılmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada alevlerin ilerlediği General Kemalettin Eken Kışlası'ndaki görevli askerlerde. itfaiye araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, askeri kışla ve yakınlarda bulunan iki akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Elektrik, telefon ve internet kablolarına zarar veren yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.