Tekirdağ'da polis ekipleri, Kovid-19 nedeniyle ailesiyle karantinada bulunan 8 yaşındaki çocuğa, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde ailesiyle izolasyonda tutulan Koray Bulut Taş, annesine "Polisler doğum günümü bilgisayardan görmüyor mu?" diye sordu.
Bunun üzerine anne, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünü arayıp, oğlunun beklentisini anlattı.
Polis ekipleri de ailenin Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin kapısının önünde Koray Bulut için yaptırılan pasta ve hediyesini bıraktı.
Büyük mutluluk yaşayan çocuk, polis ekiplerine pencereden teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Polisi 'Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı' diye soran çocuğu pasta ve hediyeyle sevindirdi - Son Dakika