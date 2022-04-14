Son dakika haberi: Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

14.04.2022 11:08
Son dakika haberi: Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Son dakika haberler... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Vali Yıldırım, Şarköy Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Programda konuşan Yıldırım, iftarın paylaşmak olduğunu belirterek, "Sizlerle olduğumuz zaman iftar bereketleniyor, sizlerle birlikte olduğumuz zaman mutlu oluyoruz. Onun içindir ki toplu iftar yapmak hem kültürel, hem inancımızdan kaynaklanıyor. Şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve gazi yakınlarımızla, emniyetimizle, jandarmamızla beraberiz. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi gören herkesin daha çok sevinmesi lazım. Bizim bu kültürü devam ettirmemiz ve bizden sonraki nesillere de aynı şekilde aktarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

İftar programına Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


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