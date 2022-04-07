Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesi ile bir araya geldi

07.04.2022 10:45
Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesi ile bir araya geldi

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit Nihat Kara'nın ailesi ile iftar yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit Nihat Kara'nın ailesi ile iftar yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aziziye Camisinde Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım şehidin ailesiyle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Yıldırım, şehidin ailesiyle iftar yaptı.

Vali Yıldırım ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, şehitlerin geride bıraktığı aileleri, çocukları ve yakınlarının kendilerini emanet olduğunu ifade etti.

İftarın ardından tüm şehitler için dua edildi.

İftar programında Vali Yıldırım'a Saray Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Saray Garnizon Komutanı Piyade Albay Ergüner Şinik ve Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Son dakika haberleri... Kırklareli Valisi Bilgin, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı... Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
12:02 İznik Gölü'nde dikkat çeken görüntü: Su seviyesi 14 santim düştü! DSİ'den açıklama: Tedbirleri aldık
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:12:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tekirdağ Valisi Yıldırım şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement