Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Tekirdağlı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün ailesine ziyarette bulundu. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekipleri de Tekirdağlı şehit ailelerine ve ilgili derneklere ziyaret gerçekleştirerek kahraman askerlerin aziz hatıralarını yad etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sakarya'da, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana gelen patlamada şehit düşen Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün, 100. yıl Mahallesi'ndeki baba evine ziyarette bulundu. Yüksel, Tekirdağlı şehidin babası Basri Akgöz'e başsağlığı dileyerek şehidi dualarla yad etti.

Özel muhafazası içerisinde Kuran'ı Kerim ve tespih bulunan hediyeyi aileye takdim eden Yüksel, "Vatanımızı, dinimizi ve birliğimizi korumak uğruna kendi hayatını düşünmeden görev yapan tüm kahramanlarımıza şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. 106 yıl önce Çanakkale'de göğsünü düşmana siper eden o kahramanlarımız olmasa bizler bugünleri görebilir miydik diye kendimize sormak zorundayız. Bu özel günde, vatanı mukaddes emanet bilip canını hiçe sayan kahramanlarımızın ailelerini ziyaret ederek şehit ailelerimiz için hazırladığımız hediyelerimizi takdim ederek, şehidimizi dualarla yad ettik. Allah, tüm şehitlerimizin kabrini nur, mekanını cennet eylesin," diye konuştu.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gönül Elçileri ekipleri de Süleymanpaşa'da yaşayan şehit ailelerine ve Şehit Aileleri ve Gazi derneklerine ziyaretler gerçekleştirerek hediyelerini takdim ettiler - TEKİRDAĞ