Son dakika haberi: Tekke Barajı'yla Bolu'da içme suyu sorunu yaşanmayacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 53 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Tekke Barajı sayesinde Bolu ve ilçelerinde 2050 yılına kadar içme suyu probleminin ortadan kalkacağını bildirdi.

Metin, yazılı açıklamasında, Tekke Barajı'nın yüzde 85'lik kısmı tamamlandıktan sonra müteahhit firmanın tasfiye hakkını kullandığını, kalan yüzde15'lik kısmın ihalesinin 24 Kasım'da gerçekleştiğini hatırlattı.

Tekke Barajı'nın 2022 yılında hizmete açılacağını aktaran Metin, "Tekke Barajı ile 155 bin 250 dekar zirai alan suyla buluşturulacak. Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerine de yılda 9,21 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacak. Tekke Barajı milli ekonomiye 110 milyon lira fayda sağlayacak. 53 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Tekke Barajı sayesinde Bolu ve ilçelerinin 2050 yılına kadar içme suyu problemi ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

Metin, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde ve temelden 76,5 metre yüksekliğinde inşa edilen baraj tamamlandığında 15 bin kişiye zirai istihdam sağlanacağını belirterek, "Projeyle ülke ekonomisine 60 milyon lira zirai gelir artışı ve 10 milyon lira içme suyu olmak üzere yılda 70 milyon lira ilave gelir artışı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.