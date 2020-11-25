Son dakika haberi | Teknede 11,5 kilo eroin ele geçirildi; 8 kişi gözaltında

Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, teknede polis ekiplerince yapılan aramada 11 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, teknede polis ekiplerince yapılan aramada 11 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Eskihisar'da gemilere malzeme taşınan teknede arama yaptı. Teknede 11 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Polis, 8 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin

Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu

Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz

Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı

Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti

Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar

Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı