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Son dakika haberi | Teknoloji Bakanı Varank: "Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Teknoloji Bakanı Varank: "Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz"

07.07.2021 15:28

Son dakika haberleri: - Teknoloji Bakanı Varank: "Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli ve yabancı şirketleri bir araya getiriyoruz" -"Şu anda yaklaşık 11 bin farklı proje yürütülen Teknoparklarımızda bugüne kadar 41 binden fazla Ar-ge projesi...

- Teknoloji Bakanı Varank: "Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli ve yabancı şirketleri bir araya getiriyoruz"

-"Şu anda yaklaşık 11 bin farklı proje yürütülen Teknoparklarımızda bugüne kadar 41 binden fazla Ar-ge projesi tamamlandı"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi temel atma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, şu anda yaklaşık 11 bin farklı proje yürütülen Teknoparklarda bugüne kadar 41 binden fazla Ar-ge projesinin tamamlandığını belirten Bakan Varank, "Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk - Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi temel atma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılım sağladığı etkinlik ile gerçekleştirildi. 40 dönümlük arazi üzerinde kurulacak olan yerleşke, toplamda 7 bloktan oluşan bir kompleks olarak planlanan çalışmanın açılış törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, Ak Parti 24. Dönem Rize Milletvekili Nusret Bayraktar da katıldı.

"Yerli ve yabancı şirketleri bir araya getiriyoruz"

Açılış programında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son 19 yılda neredeyse sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-ge ve yenilik çalışma sistemimize yeni bir aktörü daha dahil etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere Teknoparklar teknolojinin üretilmesi ve ticarileşmesi sürecindeki kritik rolleri dolayısıyla aslında bu ekosistemin çok önemli bir parçası. Teknoparklar aracılığıyla teknolojik ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve girişimcilere aslında altyapı hizmeti sunuyoruz diyebiliriz. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin de büyümesini teşvik ediyoruz. Yerli ve yabancı şirketleri bir araya getirerek üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla adeta bir sinerji oluşturuyoruz. Teknolojik ürünlerin yurt dışına pazarlanması ve yabancı sermaye içerisinde yeni kapılar aralıyoruz. Ar-ge ve girişimcilik kültürü olan bir ekosistemini nitelikli istihdamın oluşmasına biz bakanlık olarak Teknoparklar vasıtasıyla aracılık ediyoruz" dedi.

"Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz"

Bakan Varank ayrıca, "İhracat yapmamız yeterli değil. İmalat sanayinin üretimindeki katma değerin artışını da yakalamamız gerekiyor. Bunu da ihraç ettiğimiz ürünlerin kompozisyonunda ki değişikliklerden açıkça görebiliyoruz. 2003 yılında ihracatımızdaki en büyük pay düşük teknolojili ürünlere ait iken 2020 yılında ise yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler yer alıyor. Ayrıca tüm Türkiye olarak da fikri mülkiyet alanında çok önemli ilerlemeler kaydettik. Dünyada yerleşik patent başvurularında 14'üncü marka başvurularında 8, tasarım başvurularında ise 6'ncı sırada yer alıyoruz. Aslında dünyanın en büyük ekonomileri ile karşılaştırdığımızda da fikri mülkiyet çıktılar açısından gerçekten başarılı bir noktaya geldiğimiz görüyoruz. Üniversitelerle yaptığımız bu çalışmalar sonrası üniversitelerimizin de yenilikçi bir hal alacağına inanıyorum. İstanbul ve Rize'deki yerleşkeleri birlikte tam kapasiteye ulaştığında 4000 tam zamanlı Ar-ge personelinin çalıştığı 300 girişimciye ev sahipliği yapacak önemli bir yatırımdan bahsediyoruz. Ayrıca her ilimize bir teknopark kurmak üzere çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

"Şu anda yaklaşık 11 bin farklı proje yürütülen Teknoparklarımızda bugüne kadar 41 binden fazla Ar-ge projesi tamamlandı"

Bakan Varank konuşmasının devamında, "Şu anda yaklaşık 11 bin farklı proje yürütülen Teknoparklarımızda bugüne kadar 41 binden fazla Ar-ge projesinin tamamlandığını duyurmak istiyoruz. Firmalarımızın başvuru sonuçlarına baktığımızda şimdiye kadar Teknopark kaynaklı bin 330 patent, 200 tasarım, 399 faydalı model ve 543 yazılım tescilinin tamamlandığını görüyoruz. Bakanlık olarak Teknoparktaki firmalarımıza şimdiye kadar yaklaşık 21 milyar liralık vergisel muafiyet tanıdık. Arge ve tasarım merkezlerinin özelliği şu ki burada firmalarımız Eğer teknokentlerde yer bulamıyorlarsa ya da kendi Ar-gelirini kendi firmaları içerisinde gerçekten geliştirmek istiyorlarsa biz bu firmalarımıza Bu çalışmaları açısından destekleri vererek teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

Son dakika haberi | Teknoloji Bakanı Varank: Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz
Son dakika haberi | Teknoloji Bakanı Varank: Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz
Son dakika haberi | Teknoloji Bakanı Varank: Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz
Son dakika haberi | Teknoloji Bakanı Varank: Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Teknoloji Bakanı Varank: 'Her şehrimize bir teknopark kurmaya çalışıyoruz' - Son Dakika


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