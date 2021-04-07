Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI - Son Dakika

Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI

07.04.2021 16:37
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde ilk kez Durağan Su Kano Festivali düzenlendi.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde ilk kez Durağan Su Kano Festivali düzenlendi. Ayn Arus Göleti'nde gerçekleştirilen ve onlarca sporcunun kanoları ile renkli görüntüler oluşturduğu festivali, Suriyeli yüzlerce çocuk heyecanla izledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kenti, 9 Ekim 2019'da TSK ile Suriye Milli Ordusunca düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırıldı. Bölgenin güvenli hale getirilmesinin ardından terör örgütünün baskısı nedeniyle zorunlu göç eden binlerce kişi evlerine yeniden döndü. Türkiye'nin desteğiyle altyapısı yenilenen ve kamu hizmetlerinin verilmesine başlanmasıyla Tel Abyad'da hayat normale döndü ve binlerce Suriyeli yıllarca ayrı kaldıkları topraklarında güven içerisinde yaşamaya başladı.

Eğitim ve sağlık altyapısı yenilenen Tel Abyad'da, özellikle çocuk ve gençlerin iç savaş ve terör örgütünün baskısı nedeniyle üzerinde oluşan psikolojilerinin düzelmesi için sportif aktivitelere de ağırlık verildi. Tel Abyad ve kırsalındaki bölgelerde spor sahaları ve salonları yapılarak çocuk ve gençler vakitlerini sporla değerlendirdi.

İLK KEZ KANO FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Tel Abyad ilçe merkezine yakın noktadaki Ayn Arus Beldesi'nde bulunan Ayn Arus Göleti'nde düzenlenen Durağan Su Kano Festivali'ne Şanlıurfa'dan 25, Tel Abyad'dan ise 10 sporcu katıldı. 35 sporcunun gölette kanoları ile kıyasıya mücadele ettiği yarışmayı, gölet kıyısında toplanan çoğunluğu çocuk yüzlerce kişi de heyecan ve meraklı gözlerle izledi. Çocukların sevincine törene katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile protokol üyeleri de ortak oldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı festival sonunda ilki düzenlenen yarışlara katılan tüm sporculara günün anısına madalya verildi. Yoğun ilgi gören festivalin geleneksel hale getirileceği belirtildi.

VALİ ERİN ÇOK MUTLUYUZ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılmasının ardından festivaller ile anılıyor olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Harekatın ardından bölgede yaraların sarılması için yoğun çaba harcandığını anlatan Vali Erin, şöyle konuştu

'Bugün çok mutluyuz. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir yılı aşkın süre geçti. Hızlı şekilde buradaki yaraların sarılması, vatandaşın ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yaptık. Artık buralarda eğitim, sağlık altyapısı ve belediye hizmetleri dahil olmak üzere tüm hizmetlerin düzenli şekilde halka sunulduğunu görmekten mutluyuz. Tel Abyad halkının 10 yılı aşkın süreden sonra yüzleri gülüyor. Burada insanlar günlük hayatlarına dönmüş durumdalar. Burada güvenlik ve huzur temin edilmiş durumda.ö

'GENÇLERE YÖNELİK SPOR ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ'

DEAŞ ve PKKYPG terör örgütünün kontrolü sırasında büyük sıkıntılar çeken Tel Abyad halkının normal hayata dönmelerini sağlayacak çok sayıda etkinlik düzenlediklerini anlatan Vali Erin, 'Her gün bu bölgede güzel etkinlikler yapılıyor. Kısa sürede gençlere ve çocuklara yönelik devletimizin desteklediği spor alanları oluşturacağız. Bütün dünya bunu görsün, Türkiye buraya refah, huzur ve güven getirdi. PKK buradan uzaklaştırılarak halka daha özgür bir yaşam alanı hediye edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin amacı bölgede huzur ve güvenin temin ve tesisidir. Buradaki halkın PKK ve diğer terör örgütlerinin insafına terk edilmemesidir. Burada insanların uzun yıllar çektiği acılara son verildi. Türkiye'ye yönelik sınır hattına oluşturulmak istenen terör koridoru darmadağın edildiö şeklinde konuştu.

Festivale katılan Türk ve Suriyeli sporcular kano yarışlarının düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI
Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TEL ABYAD'DA KANO FESTİVALİ HEYECANI - Son Dakika


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