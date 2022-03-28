Son dakika haberi... Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor

28.03.2022 12:34

Son dakika haber: Anne Hatice Abdullah'ın çocuğunun fotoğrafına bakması Anne Hatice Abdullah'ın kaçırılan çocuğu için gözyaşı dökmesi Anne Hatice Abdullah ile röportaj Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor Anne Hatice Abdullah: "İki oğlumu evlendirdim.

Anne Hatice Abdullah'ın çocuğunun fotoğrafına bakması

Anne Hatice Abdullah'ın kaçırılan çocuğu için gözyaşı dökmesi

Anne Hatice Abdullah ile röportaj

Tel Abyadlı anne, YPG/ PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor

Anne Hatice Abdullah:

"İki oğlumu evlendirdim. Davetliler, benim nasıl ağladığıma baktı. Kimseye zılgıt attırmadım. Tebrik kabul etmedim. 6 yıldır evimde taziye var"

"6 yıldır elbisesini koklar tekrar yerine koyarım"

TEL ABYAD (AA) – EŞREF MUSA - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın 6 yıl önce kaçırdığı çocuğunun geri dönmesini ümit eden Türkmen anne Hatice Abdullah, oğlunun yasını tutuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 20 Nisan 2016'da, Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen'den Nidal, Muhammed ve İsa el Esved, Faysal, Abdülkerim el Abdullah, Beşşar İbrahim, Muhammed Bekkar, Muhammed Mayuf el Esved, İbrahim Cuveyş, Ali Assaf ve Hassan el Ubeyda olmak üzere 11 sivili kaçırdı.

Hamam Türkmenli anne Hatice Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin, 6 yıl önce 15 yaşındaki oğlu Muhammed ile iki amca oğlunu kaçırdığını belirtti.

"6 yıldır evimde taziye var"

Anne Hatice Abdullah, oğlunun beldedeki arkadaşlarını görünce içindeki hasretin daha da alevlendiğini söyledi.

İki oğlunu evlendirdiğini ancak düğün yapmadığını anlatan Abdullah, "İki oğlumu evlendirdim. Davetliler, benim nasıl ağladığıma baktı. Kimseye zılgıt attırmadım. Tebrik kabul etmedim. 6 yıldır evimde taziye var." diye konuştu.

Oğlunun akıbetini öğrenmek için Haseke, Kamışlı, Deyrizor ilçelerinde bulunan hapishanelere gittiğini belirten Abdullah, haber alamadan geri geldiğini söyledi.

Her pazar günü Kamışlı ilçesine gittiğini anlatan anne Abdullah, "Sorduğumuzda kimse bize yanıt vermezdi. Muhtemelen Türkmen oldukları için kaçırıldılar." dedi.

"6 yıldır elbisesini koklar tekrar yerine koyarım"

Alıkonulan oğlunun elbisesine kimsenin dokunmasına izin vermediğini belirten Abdullah, "6 yıldır elbisesini koklar tekrar yerine koyarım. Her hareketini hatırlarım. Sabah namazına kalkışını. Evin avlusunda yürüyüşünü. Sesini. Bir an olsun onu unutmadım." dedi.

Abdullah, Suriye'de bütün alıkonulanların bir an önce serbest bırakılmasını çocuklarına, eşine ve annesine kavuşma temennisinde bulundu.

Abdullah, 2018'de, Rasulayn ilçesinin ileri gelenlerinden bir aşiret liderinin kendisine, "Hüseyin Köçer" adlı terörist elebaşının alıkonulanları infaz ettiğini söylediğini aktardı.

Son dakika haberi... Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor
Son dakika haberi... Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor
Son dakika haberi... Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor

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Röportaj, Türkmen, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tel Abyadlı anne, YPG/PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlunun geri dönmesini bekliyor - Son Dakika
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