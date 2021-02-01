- Telabyad'taki SMO askerleri batıya gönderildi - Son Dakika

- Telabyad'taki SMO askerleri batıya gönderildi

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatına katılarak Telabyad'ta görev yapan Suriye Milli Ordusu askerleri, görev süreleri sona ermesi nedeniyle batıya gönderildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Telabyad ilçesinde, terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatında, TSK ile birlikte görev alan SMO askerlerinin bir bölümü, batıya gönderildi. SMO askerlerinin, görev süresi dolduğu için daha önce görev yaptıkları Azez, Afrin ve El Bab bölgesine kaydırıldıkları öğrenildi. Sınır kapısında 10 araçla geçişleri gerçekleştirilen SMO askerleri, sivil otobüslerle bölgeden alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin eskortluğunda sınırdan geçişleri gerçekleştirilen SMO askerlerinin yerine önümüzdeki günlerde yeni ekiplerin getirileceği öğrenildi.