Son dakika haberi... Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Tele takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
02.05.2021 10:05
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da bir binanın 7'nci katındaki tele takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kastamonu'da bir binanın 7'nci katındaki tele takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Elmas Sokak'ta bulunan bir binanın 7'nci katında tele takılarak asılı kalan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle güvercine ulaşan ekipler, kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan güvercin, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, güvercini tedavi ettirmek için veteriner hekime götürdü. Tedavisi tamamlanan güvercin, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. - KASTAMONU
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