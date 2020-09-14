Van'ın Özalp ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tepedam Mahallesi'nde telefon direğinin üzerinde kalan kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mahalleye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, merdiven aracılığıyla kediyi kurtardı.
Yere indirilen kedi, ekiplerin elinden kaçarak uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - VAN - Son Dakika