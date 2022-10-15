Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama

15.10.2022 10:31
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama

TELEFONDA kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

TELEFONDA kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak pek çok kişiden para ve ziynet eşyası aldıkları tespit edilen kontör dolandırıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 11 Ekim 2022'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili 8 şüpheli ise ara yakalama yapılarak tutuklandı. Şüphelilerin 18 olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 13'ü için tutuklama talep edildi. 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Trabzonspor İstanbul'a gitti Trabzonspor İstanbul'a gitti Sabancı Üniversitesi 'Füzyon Enerjisi ve İnovasyonu Hızlandırmak' seminerine ev sahipliği yaptı Sabancı Üniversitesi 'Füzyon Enerjisi ve İnovasyonu Hızlandırmak' seminerine ev sahipliği yaptı Pakistanlı güzellik ve kozmetik sektörleri İstanbul'da buluştu Pakistanlı güzellik ve kozmetik sektörleri İstanbul'da buluştu
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:04 55 yıldır aktif olarak futbol oynayan 73 yaşındaki Şerif Kunt, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:42 Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
14:39 Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 17:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement