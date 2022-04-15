Son dakika: TEM'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza... Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

TEM'de 10 aracın karıştığı zincirleme kaza... Ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde içinde tır ve kamyonetin de oluğu 10 araçlık zincirleme kaza meydana geldi. kazada 2'si ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü şekilde sağlanan trafik dronla görüntülendi.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Tem Bahçeşehir Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey istikametine giden 60 TB 480 plakalı tahta yüklü tır kontrolden çıkarak, aynı yönden giden araçlara çarpmaya başladı. Bunun üzerine diğer araçlar da birbirlerine çarpmaya başladı. Kazaya içinde tır, kamyonet ve otomobillerin olduğu 10 araç birbirine çarptı. Kazada 2'si ağır, 4 hafif toplam 6 kişi yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

Sağlık ekipleri, müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken, ağır olan iki kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtarırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan araçlardan sızan yağ nedeniyle yol bir süre tamamen kapandı. Yolun temizlenmesiyle trafik kontrollü sağlandı. Birçok araç kullanılamaz hale gelirken, araçların çekilmesi devam ediliyor. Savaş alınan dönen kaza dronla havadan görüntülendi.

Kazada yaralanan sürücü Zikri Karadağ, "Kazanın nasıl olduğunu bilmiyoruz, bir baktım geldi çarptı. Ani olan bir şey, gerçekten bilmiyorum. Kazaya sebebiyet veren tırdır" dedi.

Olayla ilgili konuşan sürücü Hakan Öcal, "Normal olarak seyir halindeyken arkadan gelen bir tır, herkese çarparak ilerledi. 10 tane araba var. biz de bir şey yok ama arabanın arkasına vurdular" diye konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.