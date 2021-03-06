TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

TEM'de 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 30 gram kokainle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 30 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan B.Y. ve B.P. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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