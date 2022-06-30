Son dakika haberi! TEM'de 6 araç birbirine girdi, 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! TEM'de 6 araç birbirine girdi, 8 yaralı

30.06.2022 19:50
Son dakika haberi! TEM'de 6 araç birbirine girdi, 8 yaralı

Son dakika haberleri: BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 36 AA 401 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hızla gelen araçların TIR'a çarpmamak için manevra yapması zincirleme kazaya neden oldu. Yabancı plakalı bir cip taklalar atarak metrelerce sürüklenirken, tanker, minibüs ve iki otomobil de birbirine girdi. 6 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TEM'de 6 araç birbirine girdi, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TEM'de 6 araç birbirine girdi, 8 yaralı - Son Dakika
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