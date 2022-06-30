İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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