Son dakika haberi... TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

30.06.2022 03:46

Son dakika haberlerine göre TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil hurdaya döndü Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralanırken, bariyerleri parçalayarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi öldü.

TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bariyerleri parçalayan otomobil hurdaya döndü

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralanırken, bariyerleri parçalayarak hurdaya dönen araçtaki 2 kişi öldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Topluca'nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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