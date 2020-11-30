Son dakika: TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı - Son Dakika

- TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

TEM'de tıra arkadan çarpan minibüs paramparça oldu

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra arkadan çarptıktan sonra tırla birlikte 50 metre sürüklenerek paramparça olan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımlee idaresindeki 06 MB 5862 plakalı Volkswagen marka minibüs, önünde seyreden Hüseyin Canpunar yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren minibüs tırla birlikte 50 metre boyunca otoyolda sürüklendi.

Kazada, paramparça olan minibüste bulunan ve kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.