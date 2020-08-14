Son dakika haberi... TEM'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasdal mevkisi Edirne yönünde, yolda duran yabancı plakalı bir araca, plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Motosikletten savrulan K.E. ile E.M.N'ye arkadan gelen araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri K.E. ile E.M.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmasından dolayı yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yabancı plakalı aracın sürücüsü I.A. ile arkadan gelip motosikletlilere çarpan İ.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.