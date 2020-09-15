Son dakika haberi... İSTANBUL-TEM'DE YOL VERME CİNAYETİ DAVASINDA SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI - Son Dakika

Müebbet hapis cezası alan sanık: Beni affetmeyecekler biliyorum ama beni affetsinler

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu İSTOÇ Mevkii'nde 3 Temmuz 2019 tarihinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada Serdar Çekiç'i (38) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkan motor sürücüsü sanık Hasan Saytal'a (37) "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Hasan Saytal, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken maktulün annesi Zilfi Çekiç, ablası Aslı Akyar, eşi Eylem Çekiç ve taraf avukatları katıldı.

"İÇİM YANIYOR"

Söz verilen sanığın annesi Zilfi Çekiç, gözyaşlarını tutamayarak "İçim yanıyor, ne olursunuz yardım edin bana. En ağır cezayı istiyorum" dedi. Maktulün eşi Eylem Çekiç de "Babasız kalan çocuklarım için adalet istiyorum" şeklinde ifadeler kullandı. Maktulün ailesinin avukatı söz alarak "Başından beri söylediğimiz gibi canice işlenmiş bir suçtur. En ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı da önceki yazılı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, müvekkilinin haksız tahrik indiriminden faydalanmasını istedi.

"KATİL OLMAK NEDİR SİZ BİLİYOR MUSUNUZ"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Hasan Saytal ise "Pişmanım. Beni polis memurları karakola götürdüklerinde, görüntülerin çıkmasını istedim. Çünkü olay nasıl oldu ortaya çıksın istiyordum. Ben kimseyi takip etmedim. Sağ şeritten gittiğim belli. Siz katil olmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Geceleri uyuyamıyorum ben. Benim de ailem vardı onun da ailesi vardı. Beni ezmeye çalıştı. Ağırlaştırılmış müebbet verin razıyım ama oradakiler gerçeği anlatsınlar. Pişmanım, üzgünüm. Beni affetmeyecekler biliyorum ama beni affetsinler." şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Saytal'ı "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, kararında haksız tahrik indirimi hükümlerinin uygulama koşullarının olmadığına karar verdi.