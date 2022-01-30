TEM Otoyolu Otogar Bağlantı Yolunda peşi sıra meydana gelen iki kazada 7 araç birbirine girerken 4 kişide yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Otogar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza 00.15'te TEM Otoyolu Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'ndan Otogar istikametine seyir halinde olan 34 EOB 096 plakalı otomobil, önünde seyreden 59 ZG 950 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi.

İlk kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsten çıkardıkları 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 4 yaralının sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

"İnsaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık"

İlk kazada araç içinde sıkışanları kurtardığını söyleyen Sinan Yurdagül, "Abi Cevatpaşa'dan çıktık otogar istikametine doğru gidiyordum arabanın farlarının bize doğru dönük olduğunu gördüm. Otobüs durmuştu bizde insaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık. Camını kırdık içindeki yaralıları çıkardık. İçinde hamile bayanlar falan olduğunu söyleyince panik yaptık. Allaha şükür hepsi sağlıklı hastaneye gönderdiler durumları iyiymiş öyle söyledi ambulanstakiler en az bildiğim kadarıyla. İçinde 8 kişiydi diye söylediler. 2 çocuk, 1 yaşlı teyze, 2'de erkek 7 - 8 kişilerdi. Ön camı açtık. Levye, çekiç bir şekilde kırdık" şeklinde konuştu.

Aynı dakikalarda ikinci kaza yaşandı

Otogar istikametinde meydana gelen ilk kazanın çalışmalarının devam ettiği sırada 50 metre geride de ikinci kaza yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu iddia Y.T. idaresindeki 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, kaza edeniyle yavaşlayan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasarın oluştuğu görülürken kimsenin de yaralanmadığı görüldü.

Otogar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

Aynı istikamette kazaya yapan7 araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otogar istikametinde yoğunluğu oluşurken yol bakım ekipleri çevreye saçılan cam parçalarını temizlemeyerek yolun normale dönmesini sağladı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL