TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA - Son Dakika

TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA

24.05.2021 15:12

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda yananotomobil, kullanılamaz hale geldi.

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda yananotomobil, kullanılamaz hale geldi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen Bahtiyar Şişman yönetimindeki 41 LK 130 plakalı otomobilin motor kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Şişman ve yanında bulunan kişi, otomobilden indi. Çevredeki diğer sürücüler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesine rağmen alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce karşı şeritten yangına müdahale etti, ardından alev alev yanan aracı söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Şişman, Ufak bir tekleme oldu. Emniyet şeridine geçmek zorunda kaldım. Daha geçerken zaten patladı yanmaya başladı. Küçük tüplerle söndüremedik zaten. Birkaç arkadaş yardım etti sağ olsun. Bizde bir şey yok çok şükür. O taraftan müdahale ettiler, ikisi bir anda geldi müdahale ettiler. Kızım var burada ziyarete geliyordum Beykoz'a. Ama olmadı ziyaret. dedi.

TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA
TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Otomobil, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL KAMERADA - Son Dakika


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