Son Dakika | TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

07.03.2022 04:13

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da TEM otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

TEM Kuzey Yol Edirne istikametinde seyir halinde olan Salih Alper yönetimindeki 35 GD 9633 plakalı otomobil, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Bu sırada seyir halinde olan 08 AAC 097 cip, kayganlaşan yolda duramadı, kaza yapan otomobile çarpıp savrularak yol kenarında ki bariyerde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan Yüksel Alper, sıkıştığı yerden, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralan Alper ve ismi öğrenilemeyen cipin sürücüsü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son Dakika | TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
Son Dakika | TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
Son Dakika | TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

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TEM Otoyolu, Sultangazi, İstanbul, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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